Abend der Nepomuk-Stiftung : Druckluft spielten für den guten Zweck im Pantheon

Beuel Die WDR-Moderatorin Yvonne Willicks hat beim Abend der Nepomuk-Stiftung in Beuel aus dem Nähkästchen geplaudert. Die Band Druckluft hatte einen Auftritt.

Das Pantheon stellte seinen Saal kostenlos zur Verfügung. Eine Erbschaft aus der Beueler Kirchengemeinde und einem Stifterabend ist es zu verdanken, dass die Stiftung mit dem Vermögen von 50.000 Euro gegründet werden konnte. Dieses Vermögen, so die Grundideen von Stiftungen, muss erhalten bleiben, der Zinsgewinn davon auf dem Kapitalmarkt ist der Betrag, mit dem die Stiftung ihre Ziele verwirklichen kann. „Wir haben es geschafft“, so Jochen Vetter, der für die Finanzen der Stiftung verantwortlich zeichnet, „nicht nur keine Strafzinsen zahlen zu müssen, sondern sogar eine kleine Rendite zu erwirtschaften.“

Seit 2011 gibt es die kirchliche Bürgerstiftung Johannes Nepomuk in Beuel. Sie ist aus der Beueler Kirchengemeinde St. Josef und Paulus entstanden. Mit dieser Bürgerstiftung möchte man dem sozialen Engagement von Beuelern Ausdruck verleihen. Zweck der Stiftung ist Förderung der Religion, der Jugend- und Altenhilfe, von Kunst und Kultur, der Erziehungs-, Volks- und Berufsbildung und des Wohlfahrtswesens. Die Stiftung wird von einem Vorstand vertreten. Er besteht aus sechs Mitgliedern . Vorsitzender ist Ralf Birkner, sein Vertreter Friedhelm Kruth. Außerdem gehören ihm an: Andrea Profitlich (Projekte), Johannes Lückeroth (Marketing), Jochen Vetter (Finanzen) und Evi Zwiebler.

Aktuelle Projekte derzeit sind die Waldwochen und Lernpaten. Jedes Jahr ermöglicht die Johannes-Nepomuk-Stiftung einem Beueler Kindergarten eine Waldwoche, in der die Kinder mehrere Tage unter pädagogischer Anleitung den Wald kennenlernen und erforschen. Lernpaten sind Bildungspartner für Kinder in der Grundschule, die mithelfen, dass alle Kinder einen guten Start ins Leben haben. Schülerinnen und Schüler des Kardinal-Frings-Gymnasiums engagieren sich für Kinder der Josefsschule. „Gerade im Aufbau befindet sich eine Lernpatenschaft des Sankt-Adelheid-Gymnasiums für die Marktschule in Pützchen“, kündigte der Vorsitzende Ralf Birkner an.