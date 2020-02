Baugrundstück in Neubaugebiet : Der „Holtorfer See“ in Beuel ist schon wieder voll

Die Überschwemmung im Baugebiet Beueler Ortsteil Niederholtorf. Foto: Holger Willcke

Niederholtorf Die Familie Hilberath will eigentlich so bald wie möglich ihr Haus im Beueler Ortsteil Niederholtorf bauen. Doch das Grundstück steht mal wieder unter Wasser. Es hat sich ein See gebildet.

Vor fünf Wochen hat die Familie Hilberath auf eigene Kosten den „Holtorfer See“ abpumpen lassen, weil sie ihr Baugrundstück im Neubaugebiet Holtorf-Süd trocken legen wollte. Nach den ergiebigen Regenfällen der vergangenen Tage steht die Fläche an der Burghofstraße wieder genauso hoch unter Wasser.

Bauherr Christian Hilberath hatte Mitte der Woche seine Baugenehmigung von der Verwaltung erhalten. „Wir müssen mit der Stadt Bonn jetzt dringend klären, wie dieses Problem gelöst werden kann. Das Wasser fließt über zwei Drainagerohre, die in rund 80 Zentimeter Tiefe liegen, immer wieder an die tiefste Stelle im Baugebiet“, sagte Hilberath.

Vier der 58 Baugrundstücke laut Hilberath betroffen