Bunte Rheinsteine sind auch in Bonn zu finden : Dem Finder einen Glücksmoment bescheren

Beuel Spaziergänger, die am Rhein unterwegs sind, sollten ihre Augen offenhalten. Denn sogenannte Rheinsteine wurden auch schon in Bonn gefunden. Facebook-Gruppe hat mehr als 6000 Mitglieder.

Erst neulich hat Sevil Budak Parilti eines der bemalten Unikate in Oberkassel gesichtet. Hier war sie eigentlich nur zu Besuch, wie Parilti erzählt. Beim Spazierengehen habe die Wiesbadenerin den bunten Stein dann in einer zum Rhein nahegelegenen Seitenstraße gefunden. Beim Betrachten des Motivs habe sich dann Parilti sehr gefreut, wie sie erzählt.

Gesagt getan. Parilti fotografierte beide Seiten des runden Steins und lud die Bilder in besagter Faceook-Gruppe hoch. Im Beitrag vermerkte sie außerdem, wo sie den Stein gefunden hatte. „Ich habe ihn heute in Oberkassel gefunden“, heißt es im Post. Dazu setzte sie noch ein paar freudige Smileys. „Ich habe den Stein direkt eingesteckt und mit nach Wiesbaden genommen“, erzählt Parilti. Hier habe sie den Engel am nächsten Tag in einer Spielstraße auf einer Holzbank ausgesetzt. Die Chancen, dass Spaziergänger die bunten Steine jetzt in Bonn finden könnten, stehen gut, wie Kirsten Ihde-Schnarr weiß: „Es sind schon mehr als 10 000 Steine im Umlauf“, schätzt die Administratorin der Rheinsteine-Gruppe. Vor 13 Monaten hat Ihrde-Schnarr die Aktion und die dazugehörige Facebook-Gruppe ins Leben gerufen. „Die Idee zum Auslegen von bemalten Steinen habe ich aus meiner Heimat Schleswig-Holstein, da gibt es das schon länger“, erzählt die Düsseldorferin. „Ich möchte den Menschen hier am Rhein jetzt auch diese Freude bereiten.“