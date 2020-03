Akkordeon-Auftritt in Beuel : Das Geheimnis um den roten Quetschebüggel

Beuel. Viele Namen gibt es für das Akkordeon: Aerofon, Handharmonika oder Quetschkasten. Humorvolle Geschichten über seinen Quetschebüggel hat Jörg Manhold im Gemeindehaus der evangelischen Kirche Beuel-Nord erzählt - und darauf gespielt.

Die kleine, rote Cantulia hat seine Familie durch den Kauf eines alten Landhauses in Lohmar miterworben. „Sie ist mir zugelaufen und ich nannte sie ‚et Jüppche‘“, erzählte Manhold. Er war so begeistert vom ‚Jüppche‘, dass er sich sogar selber das Akkordeonspielen beigebracht hatte. „Jüppche“ hat viel gesehen: den weltbekannten Musiker Will Glahé, aber auch den Landstreicher Schäng Schneller, die sich beide in Ruppichteroth getroffen hatten. Mit zahlreichen Episoden rund um das Akkordeon überraschte Manhold immer wieder sein Publikum. Doch zwei Überraschungen hatte er sich für den Schluss aufbewahrt. Er wusste, wo sich das jahrelange vermisste Cantulia-Männchen, das am Eingang des Werkes stand, heute befindet: nämlich im Hof der Humperdinck-Musikwerkstatt in Siegburg. Und er lüftete das Geheimnis, warum die Cantulia-Fabrik trotz guter Zahlen plötzlich geschlossen wurde: Ein Mitarbeiter hatte zu tief in die Kasse gegriffen.