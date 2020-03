Publikum spart nicht mit Anerkennung : Clowninnen als Character-Clowns

Beuel Die Zambalas zaubern den Zuschauern ein Lächeln aufs Gesicht.

Mal temperamentvoll und gar übermütig, dann wieder besinnlich und mitunter auch melancholisch, aber stets herzlich und spontan – das sind die „Zambalas“, die am Sonntagabend bereits zum dritten Mal ein Gastspiel im Theater in der Brotfabrik gaben.

In ihrer liebenswerten, teils überzogenen, teils skurrilen Art brachten sie die Besucher wieder einmal zum Schmunzeln, zum Nachdenken oder zum lauten Lachen, was ja bekanntlich gesund sein soll.

„Ein Tag ohne Lachen ist ein verlorener Tag“, hat bereits Charlie Chaplin gesagt. Für die Besucher war der Sonntag somit ein gesunder und kein verlorener Tag, Coronavirus hin oder her. „Rondell“ lautet der Titel des clownesken Stücks, das elf Clowninnen der „ClownsZeit Köln“ unter der Leitung von Denise May präsentiert haben.

Seit 1998 bildet die Theaterpädagogin, Atemtherapeutin, Psychotherapeutin, Tanztherapeutin und Yogalehrerin Character-Clowns aus. „Wir müssen jedoch zwischen Circus-Clowns und Character-Clowns unterscheiden“, sagt sie. Ein Circus-Clown habe Aspekte, die sie nicht schule. Sie unterscheidet in ihrer Schule für Character-Clowns noch zwischen dem Bühnen-Clown und dem Clini-Clown. Wie der Name bereits sagt, gehen die einen in Kliniken, die anderen präsentieren sich auf einer Bühne.

„Wie kann ich einen Menschen optimal unterstützen, ihn zu mehr Lebensfreude, zu einem Clown hinzuführen“ – so beschreibt sie ihre Aufgabe. Waren anfangs noch Männer dabei, so sind heute nur noch Frauen in ihrer Schule, eben „Clowninnen“, die auch alle Männerrollen übernehmen. „Frauen sind als Clowns nicht so etabliert wie Männer. Sie brauchen ein anderes Training, um die gleiche Anerkennung zu bekommen.“