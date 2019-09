Lunchdate zur Ernährung in Ramersdorf : Bundesminister Gerd Müller kocht in Bonn bei Chefkoch

Ramersdorf Der Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung war am Dienstag Gast beim Lunchdate der Firma Chefkoch in Ramersdorf. Dabei hatte er einige Tipps für die richtige Ernährung parat.

Gerd Müller hat so einige Küchentipps parat: Der Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung war am Dienstag Gast beim Lunchdate der Firma Chefkoch in Ramersdorf. Zusammen mit Geschäftsführer Martin Meister und der Moderatorin der Videoshow, Bella Vreden, kochte er ein vegetarisches Kürbis-Kartoffel-Gulasch, bereitete eine Bananen-Quark-Sahne-Creme zu, die noch mit einer selbst gemachten Schokoladensoße ergänzt wurde. „Die richtige Ernährung ist entscheidend für die Gesundheit, für das Glücksgefühl und für ein langes Leben“, sagte Müller.

Für die Küche gibt es auch faire Kleidung

Auf der Grünen Woche im vergangenen Jahr hatte Martin Meister den Minister kennengelernt. „Da fand ich es sehr beeindruckend, mit welchem Engagement er Themen wie Nachhaltigkeit und fairen Handel betreibt“, sagte Meister. Seitdem bemühte er sich, den Minister zum Lunchdate einzuladen. Einmal im Monat wird unter dem Namen in der Eventküche von Chefkoch live gekocht und das bei Facebook und Instagram übertragen. „Lebensmittel nicht wegzuwerfen, sondern sie weiterzuverarbeiten“, das möchte Müller vermitteln. Sich nachhaltig in Deutschland zu ernähren, sei nicht teuer, meinte er. „Lebensmittel sind in Europa nirgendwo günstiger als in Deutschland.“ Seine Empfehlung: sich saisonal zu ernähren. „Niemand braucht ganzjährig Erdbeeren“, ist seine Meinung.