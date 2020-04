Corona-Pandemie : Bürgerfahrt von Beuel nach Mirecourt fällt aus

Beuel. Das für Juni geplante Wiedersehen von Beuelern mit den en Freunden in Mirecourt wird es nicht geben. Die Bürgerfahrt ist wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie gestrichen.

Städtepartnerschaftskomitee muss Jahresplanung ändern

Christian Siegberg, Leiter der Bezirksverwaltungsstelle Beuel: „Die Entscheidung, in diesem Jahr die Bürgerfahrt abzusagen, ist die einzig richtige Entscheidung. Viele Teilnehmer gehören den Risikogruppen an, daher sollte man auf Nummer sicher gehen.“ Mirecourt liegt in der vom Corona-Virus sehr stark betroffenen Region Grand Est. Laut Bezirksverwaltungsstelle Beuel sind bisher in Mirecourt aber nur wenige Erkrankungen zu verzeichnen.

Das Städtepartnerschaftskomitee in Beuel muss seine Jahresplanung ebenfalls ändern. Die für Mai geplante Tagesfahrt findet auch nicht statt. An einem Termin möchte Vereinsvorsitzende Regina Haunhorst gerne noch festhalten: Am Sonntag, 5. September, soll der 20. Geburtstag des Städtepartnerschaftskomitees in Beuel gemeinsam mit den französischen Freunden gefeiert werden. „Auf den Tag genau vor 20 Jahren gründete Hans Lennarz gemeinsam mit Freunden den Verein“, erklärte Haunhorst. Sie hofft, dass sich die Folgen der Corona-Krise bis September so weit normalisiert haben, dass die Beueler wieder einen Empfang im Rathaus durchführen können.