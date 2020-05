Wege lagen brach : Bürger in Geislar legen historische Wege frei

Bürger in Geislar legen historische Wege frei

Geislar In Geislar gibt es zwei historische Wege, die viele Jahrzehnte brach lagen. Die Pfade am Schnufertberg, die lange zugewuchert waren, sind wieder zugänglich.

In Geislar gibt es zwei historische Wege, die viele Jahrzehnte brach lagen. Früher wurden die Wege benutzt, damit Kinder aus dem Unterdorf, also aus Richtung Fabristraße, in das Oberdorf zum Schnufertberg und zum dortigen Kindergarten gehen konnten, ohne entlang der engen und stark befahrenen Abtstraße gehen zu müssen.