Theater Bonn braucht mehr Fläche : Bürger diskutieren über das Kreativquartier in Beuel-Ost

Bürger diskutieren über das Kreativquartier in Beuel-Ost

Beuel Beim Beueler Treff haben Bürger mit Verantwortlichen über die Entwicklung von Beuel-Ost als Kreativquartier gesprochen. Das Gelände der Halle gehört nämlich dem Theater - und das sucht vor allem mehr Platz, nicht mehr Kreativität.

Vorstellungen zur künftigen Nutzung des Geländes der Halle Beuel gibt es zur Genüge. Aber bevor man da ins Detail geht, sollte man bedenken, dass das Grundstück dem Theater Bonn gehört, mahnte am Sonntag Susanne König, Leiterin des Kulturamtes der Stadt Bonn, beim Beueler Treff des GA im Pantheon zur Entwicklung des Quartiers Beuel-Ost. Die würden das Gelände noch nutzen, schon die Vermietung der Schauspielhalle an das Pantheon habe geschmerzt. "Da wird schon viel über das Fell des Bären gesprochen, aber der Bär ist noch gar nicht tot und wundert sich."

Der Umzug des Pantheons von Bonn nach Beuel auf eben dieses Grundstück hatte Überlegungen zur Umgestaltung des ganzen Viertels in Gang gesetzt. Der GA hatte dazu auch eine Umfrage bei Beueler Bürgern gestartet, die die Stimmungslage zur Entwicklung einfing. Über dieses Thema diskutierte Redakteur Holger Willcke als Moderator mit Susanne König sowie Bezirksbürgermeister Guido Déus, Werner Koch, Sprecher der Initiative Quartiersentwicklung, Stadtplaner Alfred Körbel vom Büro Plan Lokal und Guido Schlottmann, stellvertretender Leiter des Stadtplanungsamtes. Zur Veranstaltung waren fast 80 Bürger gekommen; viele diskutierten lebhaft mit.

"Wir brauchen nicht mehr Kreativität in Beuel", sagte Déus. "Wir brauchen mehr Fläche." Hauptsächlich Lagerfläche für die Dinge, die das Theater Bonn derzeit in den Hallen und teils in der Oper untergebracht hat. Vor allem während der Sanierung der Oper müssen die Gegenstände, die dort lagern, raus. Wohin damit? Körbel erklärte, dass sein Planungsbüro, das mit der Entwicklung des Quartiers betraut ist, Gebäudeeigentümer ansprechen werde und auch nach Lagerflächen suchen könne.