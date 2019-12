Adventsmarkt in Vilich : Brücke der Burg Lede ist rissig

Adventsmarkt in Vilich

Vilich Der zweite Adventsmarkt dient als Einnahmequelle, um das marode Gemäuer sanieren zu können. Besucher loben die tolle Kulisse. Die Veranstalter hatten beim zweiten Anlauf deutlich mehr Glück mit dem Wetter.

Das Ehepaar Strohmeyer wartete ganz entspannt auf sein Spanferkel-Stück, trank derweil einen Glühwein und schaute sich auf dem Gelände der Burg Lede um. Das Grundstück kennen sie als alte Vilicher natürlich, aber beim Adventsmarkt waren sie zum ersten Mal, seit er vorrangig draußen ausgerichtet wird. „Wir sind früher auf die Kommende Ramersdorf gegangen“, erzählten sie am Sonntag. Aber warum in die Ferne schweifen? „Wir finden das hier sehr schön.“

Die Veranstalter hatten beim zweiten Anlauf deutlich mehr Glück mit dem Wetter. Im letzten Jahr habe es nur geregnet, erzählte Birgit Kulmer, erste Vorsitzende des Fördervereins der Burg. Daran erinnerte sich auch Gerhard Samson, der wie schon 2018 als Nikolaus unterwegs war. Das Wetter am Sonntag gefiel ihm besser, auch wenn es zwischendurch mal nass wurde. Immerhin konnte er Schlimmeres verhindern, sagte er jedenfalls. Der angesagte Sturm blieb aus.

Vor der Burg hatten einige Anbieter Stände aufgebaut, an denen die vielen Besucher, die sich mit der Zeit dort einfanden, Weihnachtsdeko, Keramik- und Holzarbeiten, Taschen aus leeren Chipstüten und anderen Verpackungen und ansonsten vorrangig Schmuck kaufen konnten. Weihnachtszeit sei Schmuckzeit, meinte Goldschmiedin Annette Bloch. Viele Männer würden damit ihre Frauen beschenken. Sie war zum ersten Mal auf der Burg. „Das ist eine sehr schöne Kulisse.“

Förderverein sammelt Geld für seine Arbeit

In der Burg fand man selbstgekochte Marmelade, man konnte sich die Bilderausstellung anschauen und in der Bibliothek in lauschiger Atmosphäre einer weihnachtlichen Lesung mit Ika Macke lauschen. Draußen konnten Kinder sich mit Dosenwerfen und Bogenschießen die Zeit vertreiben. Der Förderverein verkaufte leckere Quiche und Suppen, und der Denkmal- und Geschichtsverein Bonn rechtsrheinisch, zu dem man einen guten Kontakt hält, präsentierte seine Arbeit im Bürgermeister-Stroof-Haus. Dazu standen Tanz, Jagdhornbläser, Ponyreiten und anderes auf dem Programm.