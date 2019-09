Zum Flittern ab nach Budapest : OB Sridharan traut Dieter Schaper und Heike Krümmel

Beuel Nach 16 Jahren haben sie sich „ja“ gesagt: Verwaltungsangestellte Heike Krümmel und SPD-Fraktionschef in der Beueler Bezirksvertretung Dieter Schaper wurden von Oberbürgermeister Sridharan „verheiratet“.

Dieter Schaper, SPD-Fraktionschef in der Beueler Bezirksvertretung, und Heike Krümmel, Verwaltungsangestellte in der Karl Borromäus Schule, haben nach der Trauung mit rund 100 Gästen im Park-Restaurant in der Rheinaue gefeiert. Gastronom Dirk Dötsch hatte sich einige Überraschungen für das Fest einfallen lassen.