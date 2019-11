Romina I. : Wäscherprinzessin präsentiert Wappenschild auf Weihnachtsmarkt

Bonn/Beuel Das Wappenschild der Wäscherprinzessin wird alljährlich am Wohnhaus der jeweiligen Tollität angebracht. Am Donnerstag wurde es erstmals auf dem Bonner Weihnachtsmarkt platziert.

Beuels Schausteller und Karnevalisten rücken derzeit näher zusammen: Integrationsfigur beider Brauchtümer ist die designierte Wäscherprinzessin Romina I. , Tochter des Beueler Schaustellers Hubert Markmann. Folge der närrischen Symbiose: Das Wappenschild der Stadt Bonn, das alljährlich am Wohnhaus der jeweiligen Tollität angebracht wird, wurde am Donnerstag erstmals auf dem Bonner Weihnachtsmarkt platziert.

Warum? Romina Markmann arbeitet dort in der elterlichen Gastronomie und zwar am Stand „Hüttenzauber“ zwischen Kaufhof und Sinn Leffers. „Wenn ich zu Hause in Beuel bin, lebe ich im großen Wohnwagen meiner Eltern auf dem Firmengelände. Dort würde das Schild niemand sehen können“, sagte die 22-Jährige dem GA.