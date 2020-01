Seniorensitzung der Bonner Stadtsoldaten : Sitzungspräsident Willi Baukhage verabschiedet sich

Beuel Bei der Seniorensitzung der Bonner Stadtsoldaten hat Sitzungspräsident Willi Baukhage das Zepter an Dirk Vögeli übergeben. Das Publikum verabschiedete Baukhage mit viel Beifall.

Die Seniorinnen und Senioren – oder vielmehr Cowboys, Kapitäne, Matrosinnen und Matrosen, aber auch Micky Mause – erfreuten sich bei Kaffee und Kuchen am fast vierstündigen Programm mit vielen Höhepunkten des rheinischen Karnevals. Durch das Programm führte letztmals Willi Baukhage als Vorsitzender des Elferrates . Diesen Vorsitz ließ er sich nicht nehmen, da ihm die Sitzung immer besonders am Herzen gelegen hat. Herz und Bauch müssen beim Karneval einfach dabei sein, betonte Baukhage.

Der Aufmarsch des Bonner Stadtsoldaten-Corps von 1872 und der Besuch des Bonner Prinzenpaares Prinz Richard I. und Katharina III., die am Freitag proklamiert worden waren, waren sicherlich zwei herausragende Programmpunkte, wobei im Programm ein Höhepunkt auf den nächsten folgte. „Et Tusnellchen“ alias Annemie Brandt unverkennbar mit der Handtasche vor der Brust, Hütchen, Schürze und mit von Lippenstift verschmiertem Mund knüpfte mit ihrem neuen Bühnenprogramm an alte Erfolge an. „Et Klimpermännche“ Thomas Cüpper erkannte sein Publikum: „ein paar Jüngere, welche, die schon länger hier sind, und einige Weltkulturerbe“. So erinnerte sich Cüpper an das samstägliche Familienbad in der Zinkwanne und die gute alte „Ähzezupp“ und weckte auch bei seinem Publikum vergnügliche Erinnerungen – im Saal wurde zustimmend gelacht.