Bonner Schwurgericht : 23-Jährige muss nach Messerattacke auf Ex-Freund in Psychatrie

23-Jährige muss nach Messerattacke auf Ex-Freund in Psychatrie

Bonn Eine 23-Jährige, die ihren Ex-Freund mit unzähligen Messerstichen verletzt hat, muss dauerhaft in die Psychiatrie. Vom Vorwurf des versuchten Mordes sprach sie das Bonner Schwurgericht frei

Am Montag hat das Bonner Schwurgericht eine 23-jährige Frau aus Niederholtorf vom Vorwurf des versuchten Mordes und der schweren Körperverletzung freigesprochen. Sie hatte im September mit dem Messer auf ihren Ex-Freund eingestochen. Die Kammer geht davon aus, dass die Steuerungsfähigkeit der Angeklagten erheblich eingeschränkt war und sie daher schuldunfähig ist. Weil das Gericht aber annimmt, dass die Frau wegen einer psychischen Erkrankung eine große Gefahr für ihr Umfeld darstellt, ordnete es die dauerhafte Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik an.