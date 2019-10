Beuel An der Ringstraße in Beuel soll ein neuer Spielplatz entstehen. Die Bezirksvertretung hat die Verwaltung der Stadt Bonn nun mit der ersten Planung beauftragt. Für das Bauprojekt müssen Pächter des vorgesehenen Grundstücks weichen.

Mitte Dezember 2017 hatte der Stadtrat einstimmig dem Bau einer neuen Kindertageseinrichtung an der Limpericher Straße zugestimmt. Dort soll sich die Kita "Kids" ansiedeln, die derzeit noch in Containern an der Jugendeinrichtung "Flax" an der Limpericher Straße untergebracht ist. Das Grundstück, das für den Neubau vorgesehen ist, wird derzeit als Spielplatzfläche genutzt. "Mit dem Bau einer Kindertageseinrichtung an diesem Standort entfällt der in städtischem Eigentum stehende Teilbereich für den Nutzungszweck Spielplatz", erklärte die Stadtverwaltung in einer Stellungnahme.