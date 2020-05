Mehr Platz für Fußgänger : Streit um Ausbau zur Flaniermeile in Beuel

Streit um Ausbau zur Flaniermeile in Beuel

In der Friedrich-Breuer-Straße kann es eng zugehen. Die Politik ist sich bei Ausbau zur Flaniermeile uneins. Foto: Benjamin Westhoff

Beuel. Die Grünen beklagen, dass über Bürgeranträge zur Neugestaltung der Friedrich-Breuer-Straße nicht abgestimmt wurde. Der CDU-Politiker Déus reagiert mit Unverständnis und weist Beschwerde zurück.

Die Grünen in Beuel haben heftige Kritk am Beschluss der Beueler Bezirksvertretung bezüglich der Neugestaltung und Aufwertung der Friedrich-Breuer-Straße geübt. Die Bezirksverordneten Doro Schmitz und Detmar Jobst werfen der aus CDU, SPD und FDP bestehenden Mehrheitskoalition vor, den jahrelangen Streit um eine mögliche Flaniermeile nicht mutig genug gelöst zu haben.

Größere Sicherheit hätte gewährleistet werden können

„Mit der Entscheidung, die Haupteinkaufsstraße nur auf einer Straßenseite von Parkbuchten befreit zu haben, wurde die Chance vertan, für die Dauer der Gefährdung durch CoVid 19 auch die südlichen Parkbuchten auf der Straßenseite der Filmbühne zu sperren“, erklärte Detmar Jobst. Damit hätte man für Passanten mehr Verkehrsfläche und größere Sicherheit gegen Infektionen schaffen können. Ein entsprechender Antrag der Grünen wurde in der Sitzung von der Mehrheit abgelehnt.

Detmar Jobst, selber Arzt, und Doro Schmitz bedauern, dass der größeren Bewegungsfreiheit und dem geringeren Infektionsrisiko keine Mehrheit durch die Bezirksvertretung beschieden war. „Auch wurde dem Anliegen der Grünen nicht entsprochen, die Gastronomie so zu begrenzen, dass Fußgänger nicht behindert werden. Ebenso lehnte die Mehrheit es ab, weitere Fahrradständer auf den wegfallenden Parkbuchten zu installieren“, sagte Schmitz dem GA.

Außerdem werfen die Grünen Bezirksbürgermeister Guido Déus (CDU) vor, über weitere Anträge von Bürgern zur Friedrich-Breuer-Straße abstimmen zu lassen. Dazu Jobst: „Die Art, nur über die eigene Anträge in dieser Sache befinden zu lassen, zeugt von einer Missachtung der Bürgerideen zur Verkehrsberuhigung auf Beuels Haupteinkaufsstraße. Die Sitzungsleitung war stellenweise undemokratisch und ein Affront.“ Nicht abgestimmt worden sei über einen Antrag eines Bürgers, der die Straße in eine Fußgängerzone umzuwandeln wünschte.

Verminderung des Autoverkehrs nicht abgestimmt

Ebenso nicht explizit abgestimmt wurde eine Bürgereingabe zur Verminderung des Autoverkehrs durch eine Einbahnregelung. Dazu sagte Gerhard Baumgärtel (ADFC), der diesen Antrag vor und in der Sitzung einbrachte, verärgert: „Die Ichbezogenheit der Mehrheitsfraktionen und ihres Sprechers in der Bezirksvertretung Beuel hat eine demokratische Abstimmung über die Verminderung des Autoverkehrs verhindert. Wir werden uns jedoch unbeirrt gemeinsam für mehr Verkehrssicherheit und für unbeschwerte Fußläufigkeit einsetzen.“

Der so scharf angegangene Bezirksbürgermeister reagierte enttäuscht über das Nachtreten der Grünen: „Die Vorwürfe von den Grünen und des ADFC erstaunen mich, da die Grünen dem Antrag der Koalition aus CDU/SPD/FDP – mit Ausnahme eines Spiegelstriches – zugestimmt haben. Anders als in den Äußerungen der Grünen behauptet, wurde die Verwaltung von uns beauftragt, eine provisorische Neugestaltung im festgelegten Bereich zu erarbeiten, hierbei ausdrücklich die Priorität auf den Platz für die Fußgänger zu legen und dabei gegebenenfalls auch Fahrradständer an geeigneten Stellen mit einzuplanen.“