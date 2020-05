Unfall in Beuel : Alkoholisierte E-Scooter-Fahrerin stößt mit Auto zusammen

Am Donnerstag kam es zu einem Unfall in Beuel. (Symbolbild) Foto: dpa/Christoph Soeder

Beuel In Beuel ist es am Donnerstagabend zu einem Unfall gekommen, bei dem eine junge Frau leicht verletzt wurde. Die 21-Jährige war mit einer weiteren Person gemeinsam auf einem E-Scooter unterwegs, als sie mit einem Auto zusammenstießen.

Am Konrad-Adenauer-Platz in Bonn-Beuel ist es am Donnerstagabend gegen 21.30 Uhr zu einem Unfall gekommen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, waren zwei Frauen gemeinsam auf einem E-Scooter auf dem dortigen Fahrradweg unterwegs.