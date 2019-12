Polizei fand Amphetamine in seinem Rucksack : 28-Jähriger fährt auf gestohlenem E-Bike gegen Polizeiauto

Polizei fand Amphetamine in seinem Rucksack

Ein 28-Jähriger ließ in der Nacht auf Dienstag kaum eine Ordnungswidrigkeit aus. Foto: Friso Gentsch/Symbol

Bonn-Beuel In der Nacht auf Dienstag wurde in Bonn-Beuel ein Mann von der Polizei angehalten, nachdem er eine rote Ampel missachtet hatte. Im Verlauf dieser Begegnung ließ der 28-Jährige kaum eine Ordnungswidrigkeit aus.

Gleich einen ganzen Satz von Anzeigen hat sich ein 28-jähriger Mann in der Nacht auf Dienstag eingehandelt. Wie die Polizei mitteilte, fiel er gegen 3 Uhr in Bonn-Beuel auf, nachdem er mit einem E-Bike die Straße bei Rot zeigender Ampel überquert hatte. Als eine Streife ihn an der Gottfried-Claren-Straße/Hermannstraße anhalten wollte, fuhr der Mann vom Gehweg auf die Fahrbahn herunter und stieß gegen das dort stehende Polizeiauto, das er hierbei beschädigte.