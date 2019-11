Vor Kennedybrücke : 22-Jährige bei Unfall in Bonn-Beuel verletzt

22-Jährige bei Unfall in Bonn-Beuel verletzt

Bonn Eine 22-jährige Rollerfahrerin hat am Dienstag bei einem Unfall kurz vor der Kennedybrücke in Bonn-Beuel leichte Verletzungen erlitten. Der Unfallverursacher soll einfach weitergefahren sein. Die Polizei sucht Zeugen.

Leichte Verletzungen hat eine 22 Jahre alte Rollerfahrerin bei einem Unfall am Dienstag in Beuel erlitten. Wie die Polizei berichtet, befuhr die junge Frau nach derzeitigem Ermittlungsstand den Konrad-Adenauer-Platz in Fahrtrichtung Bertha-von-Suttner-Platz.