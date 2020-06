Intweview mit Ina Harder und Hans Hallitzky : Beueler Stadtsoldaten: "Weiberfastnacht liegt in Lauerstellung"

Zur Person

Ina Harder wurde 1969 in Bonn geboren und ist in Beuel aufgewachsen. Von Beruf ist sie selbstständige Kauffrau. Seit 2012 bekleidet sie das Amt der Obermöhn in der Beueler Weiberfastnacht.

Hans Hallitzky wurde 1964 in Bonn geboren und wuchs ebenfalls in Beuel auf. Er ist verheiratet und hat zwei Kinder. Von Beruf ist er Sales manager. Schon seit 2001 steht er den Beueler Stadtsoldaten als Kommandant vor. Harder und Hallitzky sind Geschwister und leben beide mit ihren Partnern/Familie in der Beueler Rheinaustraße.