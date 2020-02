Karneval und Umweltschutz : Beueler Stadtsoldaten testen Elektro-Kutsche im Zoch

Beuel Das Traditionscorps der Beueler Stadtsoldaten nahm das Elektro-Gefährt in der Jahrmarktshalle entgegen. Es soll in Zukunft regelmäßig im Karnevalszug zum Einsatz kommen.

Der Automobilpionier Carl Benz, der 1885 das erste praxistaugliche Auto vorgestellt hat, wäre begeistert gewesen: Die Beueler Stadtsoldaten haben am Mittwoch in Pützchen an der Jahrmarktshalle eine Elektro-Kutsche in Empfang genommen, die dem ersten Benz-Automobil sehr ähnlich sieht. Mit diesem weinroten Gefährt nimmt das Corps an den Karnevalsumzügen in Beuel (Weiberfastnacht), in Liküra (Karnevalssonntag) und in Bonn (Rosenmontag) teil – eine nachhaltige Premiere für den bönnschen Fastelovend.