Seit Tagen verschwunden : Beueler sorgen sich um Obdachlosen Werner W.

Ramersdorf Nach Einsatz des Ordnungsamtes ist der Obdachlose Werner W. vom Platz unter der Südbrücke in Ramersdorf verschwunden. Sorgen machen sich jetzt viele Bürger, die ihn als freundlichen Mann seit vielen Jahren schätzen.

„Seit vielen Jahren kenne ich den Mann, der dort einem ‚geregelten’ Leben nachgeht, gegen 8 Uhr sein Domizil verlässt und gegen 16 Uhr zurückkehrt. Sein Domizil ist immer ordentlich und aufgeräumt, das einzige Relikt sind seine (aufgeräumten) Habseligkeiten sowie ein wenig Asche von dem Feuer, wo er abends seine Mahlzeiten zubereitet und sich morgens wäscht. Soweit ich weiß, hat er nie jemanden belästigt, hat nie gebettelt, war nie laut. Für viele Bonnerinnen und Bonner gehört er zu ihrem Alltag, er wird versorgt, man unterhält sich mit ihm auf der Laufrunde, Kinder mit ihren Eltern vermissen ihn. Ich frage mich, wen dieser unauffällige Mensch mit was gestört haben mag. Dort ist kein Kindergarten, wo man Angst um seine Kinder haben könnte, kein Altenheim, wo alte Menschen besorgt sein könnten, kein Haus, aus dessen guter Stube man auf sein Lager blickt und sich gestört fühlen könnte. Ist diese Räumung wirklich notwendig? In Facebook entwickelt sich gerade eine große Unterstützungsaktion, die ersten wollen den GA involvieren. Auch wenn sein ‚Wohnen’ unter der Südbrücke nicht der Norm entspricht – es gibt weiß Gott unheimlichere Orte und lästigere Menschen in Bonn. Dies nur als eine stellvertretende Meinung für mittlerweile über 250 Bonnerinnen und Bonner, die ihre Solidarität und Sympathie mit Werner W. anderweitig kundgetan haben.“

"Werner W. war ein Teil von Oberkassel"

Ein Mitarbeiter des Zentrums für Entwicklungsforschung (ZEF) an der Universität Bonn, dessen Name der Redaktion bekannt ist, fährt täglich mit dem Fahrrad von Oberkassel nach Bonn zur Arbeit. Er hat den Einsatz unter der Südbrücke beim Vorbeifahren gesehen und sich gewundert, warum der Obdachlose kontrolliert wird. „Werner W. war ein Teil von Oberkassel. Man konnte ihn regelmässig in Geschäften in Oberkassel oder an anderen Stellen der Rheinaue treffen. Von daher begreife ich nicht, warum er nun vertrieben wurde. Des Weiteren frage ich mich, ob die Mitarbeiter des Ordnungsamtes im Moment nicht Wichtigeres zu tun haben, als ein Mitglied der Oberkasseler Gemeinschaft zu vertreiben“, schrieb der ZEF-Mitarbeiter dem GA.