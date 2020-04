Veranstaltung Anfang September : Beueler Bürgerfest wird abgesagt

Das Beueler Bürgerfest fällt in diesem Jahr aus. Foto: Stefan Knopp

Bonn Das Beueler Bürgerfest, das für den 5. und 6. September geplant war, wurde für dieses Jahr abgesagt. Nach Abwägungen habe man sich schweren Herzens für eine Absage entschieden.

Die Gewerbe-Gemeinschaft Beuel hat am Dienstagmorgen das Beueler Bürgerfest wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie abgesagt. Das Fest, das jährlich bis zu 50.000 Besucher in die Beueler Innenstadt lockt, hätte am Wochenende des 5. und 6. September stattfinden sollen.