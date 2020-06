Ausfälle in Schwarzrheindorf und Vilich : Viele Haushalte in Beuel sind derzeit ohne Strom

Viele Haushalte in Beuel sind derzeit ohne Strom

Ausfälle in Schwarzrheindorf und Vilich

Beuel Wegen einer Störung im Mittelspannungsnetz sind derzeit einige Haushalte in Beuel ohne Strom. Wie lange der Ausfall noch andauern soll, ist bislang unklar.

Seit etwa 16 Uhr ist am Nachmittag in zahlreichen Haushalten in Schwarzrheindorf und Vilich-Rheindorf der Strom ausgefallen. Grund dafür sei eine Störung im Mittelspannungsnetz, wie die Stadtwerke Bonn mitteilen.