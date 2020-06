Rheindorfer Straße : Tauziehen um Gründerzeithäuser in Beuel geht weiter

Beuel Das Tauziehen um die Gründerzeithäuser in der Rheindorfer Straße geht weiter: Die „Initiative Combahnviertel“ möchte die Gebäude in Privatbesitz bringen. Der Investor spricht dagegen von 30 abgesprungenen Kaufinteressenten.

Combahnviertel in Beuel : Drei Häuser stehen in Beuel vor dem Abriss

Von 30 Kaufinteressenten, die sich gemeldet und größtenteils auch eine Besichtigung vorgenommen hätten, nahmen bisher alle „explizit von jeglichem Kaufinteresse Abstand, da es sich in ihren Augen nicht lohnt, die Häuser von innen zu renovieren“, heißt es in der Mitteilung der Montana. Deshalb werde man die Umsetzung des Bauvorhabens nun weiterverfolgen. „In enger Abstimmung mit dem Bauordnungsamt der Stadt Bonn werden wir an diesem Ort ein Mehrfamilien-Wohnhaus realisieren, dass zeitgemäßen Wohnraum bietet und sich gleichzeitig angenehm in die vorhandene Bebauung einfügt“, so Bartelt. Noch sieht Initiativen-Mitglied Linnemann eine Chance, die Häuser zu erhalten. Denn die Montana hat ihm die drei Häuser für circa 1,7 Millionen Euro angeboten. Für die Nummer 19 aus den 1930iger Jahren rechnet er – vorbehaltlich eines Gesamtverkaufs – mit etwa 660.000 bis 680.000 Euro. „Die Häuser 15 und 17 gehen für 1.040.000 Euro weg, das heißt pro Haus für 520.000 Euro. Mit Renovierungskosten von circa 300.000 Euro muss man rechnen und hat danach ein Haus mit circa 200 Quadratmeter Wohnfläche und 320 Quadratmeter Grundstück mit circa 200 Quadratmeter Gartenfläche“, glaubt Linnemann. Inklusive Anschaffungsnebenkosten lande man bei 850.000 bis 900.000 Euro. „Wer die Preise hier im Viertel kennt und was sucht, der müsste eigentlich zuschlagen“, meint Linnemann.