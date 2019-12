Kritik am Beueler Bahnhof : Fahrgäste beklagen Dreck und fehlende Toiletten

Beuel Die Fahrgäste der Deutschen Bahn beklagen sich über die Unordnung und den Dreck am Beueler Bahnhof. Wenn sie zur Toilette wollen, müssen sie bei Händlern und Gastronomen in der Nachbarschaft fragen.

Die Deutsche Bahn kennt die Situation am Beueler Bahnhof. „Die DB AG ist nicht zur Vorhaltung öffentlicher Toiletten in den Bahnhöfen verpflichtet. Sie entscheidet daher grundsätzlich in eigener wirtschaftlicher Verantwortung, ob sie an einem Bahnhof Toiletten für Reisende und Besucher bereithält“, erklärt ein Sprecher auf GA-Anfrage. Der Bahnhof in Beuel würde derzeit anlässlich des Ausbaus der Linie S13 barrierefrei umgebaut. Wann sich die Situation für die Reisenden verbessern wird, kann er jedoch noch nicht sagen. Wegen der umfangreichen Bauarbeiten auf der Strecke habe es in letzter Zeit Zugausfälle gegeben. „Auch im nächsten Monat finden noch Bauarbeiten an der Strecke statt. Für Schienenersatzverkehr mit Bussen war und ist gesorgt“, betont der Bahnsprecher.