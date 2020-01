Areal zwischen Rilkestraße und Limpericher Straße : Alter Rheinarm in Beuel wird öffentliche Grünanlage

Alter Rheinarm in Beuel wird öffentliche Grünanlage

Der Alte Rheinarm in Beuel zwischen Rilkestraße und Limpericher Straße soll ökologisch aufgewertet und gleichzeitig als öffentliche Grünanlage gestaltet werden. In der nächsten Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Verbraucherschutz (Donnerstag, 9. Januar, 18 Uhr) werden verschiedene Maßnahmen diskutiert, wie das Areal gestaltet werden kann, um zum einen den Naherholungswert im Rechtsrheinischen aufzuwerten und gleichzeitig einen Beitrag zur Reduzierung der CO2-Belastung zu leisten.

Erreicht werden soll das durch die Anpflanzung von solitären großkronigen, standortgerechten Bäumen, Obstgehölzern sowie heimischen Sträuchern und Stauden sowie durch das Anlegen einer Wildblumenwiese. „Neben den ökologischen Aspekten sollte die Gestaltung der Fläche Aufenthaltsqualität für Kinder, Anwohner und Besucher haben. Von einer umfangreichen Möblierung, wie beispielsweise Fitness- oder Spielgeräte, sollte jedoch abgesehen werden“, so die Argumentation.

Ein Großteil der entsprechenden Fläche ist bereits in städtischem Eigentum. Derzeit laufen zudem Verhandlungen zum Ankauf weiterer Grundstücke. „Ein großer Teil der Fläche bietet das Potenzial für ökologische Aufwertungsnahmen“, heißt es in einer entsprechenden Stellungnahme der Verwaltung. Teilweise seien die Flächen unter Naturschutzaspekten als hochwertig einzustufen, mit einer bereits vorhandenen hohen Bedeutung für den Natur- und Artenschutz. „Welches weiteren Potentiale vorhanden sind, müsste geprüft werden“, so die Stadt.