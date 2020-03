Sport in Beuel : Neues Badminton-Zentrum wird an die Erwin-Kranz-Halle angebaut

Beuel Grünes Licht hat der Vorstand des 1. BC Beuel für ein neues Badminton-Leistungszentrum. 1,8 Millionen Euro soll der Anbau zur Erwin-Kranz-Halle kosten. Davon will Haribo bis zu 900.000 Euro beisteuern.

„Für uns ist das eine sehr erfreuliche Entwicklung. Wir können jetzt unseren Leistungsstützpunkt ausbauen und damit den Anforderungen junger Spieler gerecht werden“, erklärte am Mittwoch Roland Maywald, Vorsitzender des 1. BC Beuel, in einem Gespräch mit dem GA. Der Verein besitzt aufgrund seiner guten Trainingsmöglichkeiten den Status eines Landesstützpunkts, eines Regionalstützpunkts und eines europäischen Leistungszentrums für Nachwuchsspieler. Junge Spieler aus dem benachbarten Ausland kommen deshalb für mehrere Wochen nach Beuel, um dort mit den Topspielern ihrer Altersklasse trainieren zu können.

Andrea Milz, Staatssekretärin für Sport und Ehrenamt in der Düsseldorfer Staatskanzlei, besuchte am Mittwoch den 1. BC Beuel, um sich vor Ort über das Bauvorhaben zu informieren. „Was hier in Beuel umgesetzt werden soll, passt hervorragend in das Landesprogramm ‚Moderne Sportstätten 2022’. Wenn alle Förderrichtlinien erfüllt sind, ist der Zuschuss von rund 900 000 Euro hier gut angelegt“, sagte Milz. Die Königswinterer Politikerin erinnerte noch einmal daran, dass aus diesem Fördertopf nur ehrenamtliche Vereine Geld erhalten können.