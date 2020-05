Unfall bei Bonn-Oberkassel : Zeuge meldet sich nach tödlicher Geisterfahrt auf B42

Auf der B42 kam es in der vergangenen Woche zu einem tödlichen Unfall. Foto: Ralf Klodt

Bonn Ein 62-jähriger Falschfahrer ist in der vergangenen Woche bei einem Unfall auf der B42 tödlich verletzt worden. Die Ermittlungen dauern an. Mittlerweile hat sich ein gesuchter Zeuge bei der Polizei gemeldet.

Die Ermittlungen zur tödlichen Geisterfahrt auf der Bundesstraße 42 dauern an. Die Hintergründe sind weiter unklar. „Wir können nicht ausschließen, dass es sich um einen Suizid handelt. Es gibt aber, außer der Fahrweise, auch keine konkreten Hinweise darauf“, sagt ein Polizeisprecher.

Der 62 Jahre alte Mann war vergangene Woche kurz hinter dem Tunnel Oberkassel in Fahrtrichtung Bonn – rund 700 Meter vor der Abfahrt Bonn-Holtorf zur A562 – gegen 12.30 Uhr frontal in ein anderes Auto gefahren. Rettungskräfte hatten versucht, den Mann aus dem Ruhrgebiet zu reanimieren, er verstarb aber noch an der Unfallstelle. Der 56-jährige Fahrer des Wagens, mit dem der Falschfahrer kollidierte, war ansprechbar und wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.