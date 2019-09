Nach kuriosem Fund in Vilich-Müldorf : Auto zwischen A59 und Bahngleisen sicher geborgen

Nach kuriosem Fund in Vilich-Müldorf

Vilich-Müldorf Nachdem die Bonner Polizei am Montagmorgen ein Auto zwischen der A59 und den Bahngleisen gefunden hatte, konnte dieses am Dienstag ohne größere Schäden geborgen werden.

Das Auto, das von Fußgängern am Montagmorgen zwischen der A59 und den Bahngleisen nahe der Burbankstraße in Vilich-Müldorf entdeckt worden war, ist am Dienstag ohne größere Schäden geborgen worden. Nach GA-Informationen wurde es vom Halter, einer Firma aus dem Siegburger Raum, ohne großen Aufwand entfernt.