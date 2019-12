Wagen mit Wiener Kennzeichen : Auto blockiert Parkstreifen in Beuel schon seit einem Jahr

Dauerparker: Halb auf der Straße, halb auf dem Gehweg steht der Mercedes in der Steinerstraße. Foto: Benjamin Westhoff

Beuel Ein Auto mit Wiener Kennzeichen blockiert einen Parkstreifen in der Steinerstraße in Beuel – und das seit fast einem Jahr, ohne dass es bewegt wird. Die Anwohner ärgern sich, die Stadt will jetzt die Halterin kontaktieren.



Die Anwohner der Steinerstraße in Beuel sind sauer. „Hier gibt es eh schon viel zu wenig Parkplätze und dieser Wagen blockiert seit Monaten einen der begehrten Stellplätze“, beklagt sich eine Anwohnerin, die in einem Mehrfamilienhaus unweit des Beueler Heimatmuseums wohnt. Vor nunmehr zehn Monaten wurde über Nacht ein in Wien zugelassener PKW dort abgestellt und seither nicht mehr bewegt. Besonders eng wird es in dem Bereich für Fußgänger, Familien mit Kinderwagen oder Senioren mit Rollator, wenn gleichzeitig die Mülltonnen zur Abfuhr an den Straßenrand gestellt wurden.

Mittlerweile sind die Reifen des A-Klasse-Wagens platt. Und auch das Innere des Wagens gleich eher einer Müllkippe als einem Auto: Auf dem Rücksitz liegt ein Schlafsack, hinter dem Fahrersitz stehen ein paar Wanderschuhe inklusiv getragener Socken, durch das Heckfenster lässt sich ein verpacktes Trockengestell für Wäsche erkennen. Dazwischen liegen jede Menge Papiere, Taschentücher sowie Werbeprospekte. Die Parkscheibe ist noch auf 8 Uhr „Ankunftszeit“ eingestellt.

Offenbar ärgern sich allerdings nicht nur die Nachbarn über den Wagen. Denn über die komplette Beifahrerseite ziehen sich tiefe Kratzspuren, die offenbar mit einem spitzen Gegenstand in den Lack geritzt wurden.

Mittlerweile hat sich die Stadt eingeschaltet. „Es wird tatsächlich in diesem Bereich eng, wenn die Mülltonnen zur Abholung herausgestellt werden“, bestätigt Vize-Stadtsprecher Marc Hoffmann auf GA-Anfrage. Allerdings „ist in der Steinerstraße das „gekippte Parken“ (halb auf dem Gehweg, halb auf der Straße) auf der gegenüberliegenden Straßenseite erlaubt, auf der Straßenseite, auf der das Auto mit Wiener Kennzeichen und weitere Fahrzeuge stehen, wird das gekippte Parken geduldet“, so Hoffmann.