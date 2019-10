Versuchter Mord an Ex-Freundin : 49-jähriger Bonner muss 14 Jahre hinter Gitter

Holzlar Nach einem besonders brutalen Angriff auf seine Ehefrau musste sich ein 49-jähriger Bonner vor Gericht verantworten. Jetzt wurde ein Urteil gesprochen.

Die Kammer sah es als erwiesen an, dass der Mann am 8. April dieses Jahres seiner Ex-Freundin und Mutter der gemeinsamen Tochter vor deren Haus in Holzlar aufgelauert hat und mit seinem Wagen ungebremst auf sie zugefahren ist. Nachdem die verletzte Frau seitlich von der Motorhaube gestürzt war soll er zunächst mit bloßen Fäusten in das Gesicht der 33-Jährigen geschlagen und getreten haben. Dann soll er unter einem Balkon einen rund 14 mal 14 Zentimeter großen Stein aufgelesen und mehrmals und mit voller Kraft auf den Kopf seines Opfers geschlagen haben.