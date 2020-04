Vor Eisdiele in Oberkassel : 29-Jähriger bei Streit in Bonn mit Messer verletzt

Auf der Königswinterer Straße in Oberkassel ist am Donnerstag ein Mann mit einem Messer verletzt worden. Foto: Ralf Klodt

Bonn Auf der Königswinterer Straße in Oberkassel ist am Donnerstag offenbar ein Streit zwischen zwei jungen Männern eskaliert. Ein 29-Jähriger wurde mit einem Messer verletzt.

Vor einer Eisdiele in Oberkassel ist am Donnerstagnachmittag ein 29-Jähriger mit einem Messer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei Bonn soll in dem Lokal auf der Königswinterer Straße ein Streit eskaliert sein. Nach GA-Informationen soll der 29-Jährige von einem 30-Jährigen angegriffen und dabei am Oberarm verletzt worden sein. In Lebensgefahr soll sich der Mann nicht befinden. Der Vorfall ereignete sich am Donnerstag gegen 15 Uhr. Rettungswagen und Notarzt waren vor Ort.