Infrastruktur in Bad Godesberg : Zukunft der Kurfürstlichen Zeile bleibt weiter offen

Nicht alle Häuser an der Kurfürstlichen Zeile sind noch in städtischem Besitz, wie Grafik samt Legende zeigen. Im Rathaus, siehe Punkt 4, hätte die Hochschule unterkommen sollen. Foto: GA Grafik

Bad Godesberg Ob sich die Hochschule Bonn-Rhein-Sieg je mit einer Dependance an der Kurfürstenallee ansiedeln wird, ist offen. Trotzdem besteht Handlungsbedarf an den Gebäuden. So müssen zum Beispiel Musikschule und Redoute dringend saniert werden.

Die Zukunft einiger Häuser der Kurfürstlichen Zeile ist nach wie vor nicht geklärt. Zwar waren viele Bad Godesberger bis vor Kurzem noch guter Dinge, dass die Hochschule Bonn-Rhein-Sieg eine Dependance an der Kurfürstenallee eröffnen wird. Doch diese Hoffnung hat sich erst einmal zerschlagen, da die Fördergelder des Landes laut Hochschule zwar für den Start des Studiengangs, nicht aber für eine räumliche Ausweitung ausreichen (der GA berichtete). Wir geben einen Überblick, wie es – voraussichtlich – an der Kurfürstlichen Zeile weitergehen wird.