Polizei sucht Zeugen : Zeuge verhindert Rollerdiebstahl in Bad Godesberg und wird angegriffen

Die Polizei sucht nach zwei unbekannten Männern. (Symbolbild). Foto: dpa/Friso Gentsch

Bad Godesberg In der Nacht zu Mittwoch hat ein Zeuge in Bad Godesberg beobachtet, wie zwei Männer einen Roller stehlen wollten. Als er sie darauf ansprach, griff einer der beiden Männer ihn an.



Zwei bislang unbekannte Männer haben in der Nacht zu Mittwoch versucht, in Bad Godesberg einen Roller zu stehlen. Nach Angaben der Polizei versuchten die zwei Männer, vor einem Mehrfamilienhaus in der Aennchenstraße einen Roller wegzuschieben. Ein Zeuge beobachtete das Geschehen und sprach die Unbekannten an.

Daraufhin fing einer der Männer an, auf den Zeugen einzutreten, bis er zu Boden fiel. Die Unbekannten liefen dann in Richtung Burgstraße davon. Nach Angabe des Zeugen waren die Männer zwischen 20 und 25 Jahre alt, die eine Person war circa 1,70 bis 1,75 Meter groß, hatte eine kräftige Statur und trug eine blaue Jacke mit weißen Streifen, eine Umhängetasche und eine Mütze oder Kappe. Die zweite Person war schlank, dunkel gekleidet und trug eine dunkle Kappe.