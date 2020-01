Bäume müssen gefällt werden : Schrottauto wird aus Bonner Waldstück geborgen

Dieser rote VW Polo steht seit Monaten in einem Waldstück in Bonn-Mehlem. Foto: Axel Vogel

Bonn-Mehlem Seit Monaten steht in einem Waldstück in Bonn-Mehlem ein roter Kleinwagen. Geborgen wird das Unfallauto aus dem schwer zugänglichen Gelände seit Montagnachmittag.

Seit Monaten steht ein roter Kleinwagen mitten in einem Waldstück in Bonn-Mehlem. Damit soll noch am Montag Schluss sein. Der VW Polo, der nach einem Unfall seit Ende März vergangenes Jahres in dem Wald oberhalb der Straße Im Rosenberg beziehungsweise unterhalb des Heinrichblicks steht, wird geborgen. Um in den schwer zugänglichen Gelände an das Fahrzug zu gelangen, müssen nach ersten Informationen auch Bäume gefällt werden.