Schwierige Bergung : Schrottauto aus Bonner Waldstück geborgen

Das Auto muss aufwendig aus dem Wald gezogen werden. Foto: Axel Vogel

Bonn-Mehlem Seit Monaten steht in einem Waldstück in Bonn-Mehlem ein roter Kleinwagen. Am Montagnachmittag wurde das Unfallauto aus dem schwer zugänglichen Gelände geborgen.



Seit Monaten steht ein roter Kleinwagen mitten in einem Waldstück in Bonn-Mehlem. Damit war am Montag Schluss sein. Der VW Polo, der nach einem Unfall seit Ende März vergangenes Jahres in dem Wald oberhalb der Straße Im Rosenberg beziehungsweise unterhalb des Heinrichblicks steht, wurde aus dem schwer zugänglichen Gebäude geborgen.

„Die Bergung gestaltet sich schwierig, weil das Fahrzeug seit fast einem Jahr hier steht und in der Zeit zugewuchert ist“, sagt Malte Frommann von der abschleppenden Firma Cuvenhaus vor Ort. Erschwerend hinzu komme, dass zwischen dem Auto und dem nächsten Weg 80 bis 100 Meter liegen - mit einer Steigung von 30 Grad. „Das macht die ganze Sache etwas aufwendiger“, so Frommann. Weil das Auto außerdem mitten in einem Naturschutzgebiet steht, habe die Firma der Stadt Bonn im Vorfeld genau erklären müssen, wie sie vorgeht. Anders als zunächst gedacht, musste allerdings kein Baum gefällt werden. Gegen 14.45 Uhr war das Fahrzeug erfolgreich geborgen.