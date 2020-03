Deckelung für Grundschulen aufgehoben : Wachtberg bewilligt größere OGS-Gruppen

In Villip haben die OGS-Betreuerinnen Mirela Göddertz (l.) und Gabi Schlömer (r.) durch Umstrukturierungen eine Lese- und Spielecke geschaffen. Foto: Axel Vogel

Wachtberg Die Träger der Offenen Ganztagsschulen (OGS) in Wachtberg haben jetzt mehr Planungssicherheit. Der Rat hat beschlossen, die Deckelung für die Grundschulen aufzuheben. Bislang können pro Gruppe maximal 28 Kinder aufgenommen werden.

Die Träger der Offenen Ganztagsschulen (OGS) in Wachtberg haben jetzt mehr Planungssicherheit. Nach dem Bildungsausschuss hat nun auch der Rat mit Mehrheit beschlossen, die seit 2015 bestehende Deckelung der OGS-Plätze aufzuheben . Bisher können je Gruppe maximal 28 Kinder aufgenommen werden.

Bauchschmerzen haben allerdings weiterhin die Grünen. „Mir wäre es wichtig, bei der Aufhebung der Deckelung hinzuzufügen ‚Unter Beibehaltung des Personalschlüssels’“, sagte Oliver Henkel. Denn, so der Fraktionsvorsitzende, es müsse doch sichergestellt sein, dass dem Mehr an OGS-Schülern auch ein Mehr an Betreuern zur Verfügung stünde.