Mehr als 200 Sternsinger allein in Bad Godesberg unterwegs : Viel zu tun für die Sternsinger

Mehr als 200 Sternsinger allein in Bad Godesberg unterwegs

Bezirksbürgermeister Christoph Jansen (r.) empfängt die Sternsinger im Haus an der Redoute. Foto: Alfred Schmelzeisen

BAD GODESBERG Kinder klingeln an den Godesberger Türen und besuchen auch den Bezirksbürgermeister.

Da ließ die junge Carla die anwesenden Erwachsenen am Freitag beim Empfang der Sternsinger im Haus an der Redoute ganz schön schmunzeln. Auf die Frage, wo sie denn genau mit den anderen Sternsingern aktuell Spenden sammeln würde, fielen ihr die Straßennamen nicht ein. Aber ihr Hinweis „Wir haben als Sternsinger ganz schön viel zu tun“ reichte.

Aussendungsgottesdienst am Samstagvormittag

Am Ende stand die Sternsingerin beim Bezirksbürgermeister Christoph Jansen auch noch zusätzlich im Eingangsbereich auf einer schnell herbeigeholten Leiter, um den neuen Segensspruch am Türrahmen zu fixieren.

Die Jugendreferentin aus dem Südviertel von Bad Godesberg, Carola Bialdyga, steckte noch in den Vorbereitungen, denn dort findet die Sternsingeraktion an diesem Samstag und Sonntag statt, samt Aussendungsgottesdienst am Samstagvormittag.