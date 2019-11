Serie Die andere Perspektive : Als Maskenbildnerin in Godesberg bei den Malentes

Pinsel und Schminktiegel sind das tägliche Werkzeug von Maskenbildnerin Veronika Bente in Malentes Theater Palast . Foto: Benjamin Westhoff

Bad Godesberg Veronika Bente löste ihre Sparverträge auf, um sich in Berlin zur Maskenbildnerin ausbilden zu lassen. Seit sechs Jahren arbeitet sie für Malentes Theater Palast und damit Knut Vanmarcke und Dirk Voßberg-Vanmarcke.



Der erste Kontakt zum späteren Traumjob war bei Veronika Bente zwar früh, aber wenig erfolgversprechend. Im Kindergarten schnitt sie ihrer Freundin akkurat die Haare. „Ich habe den Ärger meines Lebens bekommen“, erinnert sich die 28-Jährige. Mittlerweile darf die Maskenbildnerin ihre Mitmenschen ganz offiziell verändern.

Auch wenn die Wuppertalerin mit 14 nicht ihr späteres Engagement in Malentes Theater Palast in Bad Godesberg vorhersehen konnte: Der Berufswunsch stand seitdem. „Ich habe damals einen Roman zu dem Thema gelesen, und die Mischung aus Make-up, Masken bauen, frisieren und modellieren hat mich fasziniert.“ Bente beließ es nicht bei der Faszination, sondern kümmerte sich um einen Ausbildungsplatz an der Maskenbildnerschule Hasso von Hugo in Berlin. „Ich habe für die Gebühren sämtliche Sparverträge auf den Kopf gehauen“, erzählt sie. Zu Anfang rächte sich etwas, dass sie nie Make-up-verrückt gewesen war; im Kursus „Schön schminken“ kannte sie die Hälfte der Materialien nicht. Das hat sich mehr als geändert.

Die Serie Abweichen von der gewohnten Perspektive Die Serie „Die andere Perspektive“ stellt in lockerer Reihe Menschen vor, an die man bei einem Thema nicht direkt denkt. Also etwa bei Leihrädern an den, der sie überprüft und einsammelt. Oder beim Eis an den, der es herstellt. Und hinter einem siegreichen Pferd steckt meist nicht nur ein trainierter Reiter, sondern auch ein guter Pfleger. ⇥es/jab

Für die Travestierevue „Divas“ eignete sie sich mal eben so über Videos das Drag-Make-up an; also die Kunst, Männer in Frauen zu verwandeln. Und gesteht sympathisch: „Während der Shows habe ich jeden Tag dazugelernt.“ Seit sechs Jahren arbeitet Bente für Knut Vanmarcke und Dirk Voßberg- Vanmarcke. Bevor sich die „Familie Malente“ 2018 im Stadtteil Hochkreuz niederließ, war die Maskenbildnerin Teil des Tourneetheaters. „Ich hab in 200 Hotels geschlafen, aber die Erfahrungen unterwegs hätte ich an keinem anderen Theater in so kurzer Zeit sammeln können“, nennt sie beide Seiten der Medaille.

Sesshaft ist sie allerdings auch jetzt nicht, pendelt an jedem der fünf Vorstellungstage in der Woche zwischen Wuppertal und Bad Godesberg. „Ich suche noch nach einer Wohnung“, fügt sie, die alle Autobahnbaustellen kennt, hinzu. Einziger Vorteil: Sie fährt antizyklisch. Wenn sie gegen 15.30 Uhr die Tür zum Theater Palast öffnet, stellt sie zunächst die Waschmaschine an. Dann heißt es fast zwei Stunden Perücken auffrisieren, waschen und Lockenwickler eindrehen. An einem Staatstheater, so die 28-Jährige, wäre das alles nicht ihre Aufgabe.

Ausmachen tut’s ihr trotzdem nichts. Im Gegenteil, für die 80er-Jahre-Show „99 Luftballons“, die noch bis Sonntag gespielt wird, ist sie Herrin über 37 Perücken für sechs Darsteller. Am Anfang hatte sie ihre Probleme mit dem Kunst- im Vergleich zum Echthaar, inzwischen schätzt sie die Vorteile: „Die sind einfach belastbarer.“ Jede Perücke sitzt auf einem Styroporkopf vor ihrem Arbeitsraum. Der ist eher praktisch als stylisch, vor allem aber klein. Bente teilt sich ihr Reich noch mit Waschmaschine und Trockner. Sie ist trotzdem froh, denn: „Ich hab endlich einen Aufbewahrungsschrank.“ Jede der vielen Türen ist beschriftet, auf einer steht „Notfall“. Dahinter verbergen sich neben Medizin und Pflaster auch Süßigkeiten.