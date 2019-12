Verkehr in Wachtberg : Niederbachem soll eine Ampel an der L123 bekommen

Wachtberg-Niederbachem Der Wachtberger Infrastrukturausschuss spricht sich dafür aus, an der L123 eine Ampel einzurichten. Dadurch soll es sicherer werden, die vielbefahrene Straße zu überqueren.

Bereits auf der letzten Sitzung der Niederbachemer Ortsvertretung war die neue Querungsmöglichkeit an dieser Stelle ein zentrales Thema. Eine Ampel in Höhe der Bergstraße einzurichten, war seit vielen Jahren eine Forderung der Ortsvertretung. Die Maßnahme ist ein Teilprojekt des Integrierten Handlungskonzeptes (IHK) für Niederbachem. Ziel dieses Projektes ist es, „insbesondere für Schüler der Grundschule sowie für mobilitätseingeschränkte Menschen“ eine sichere Überquerung der Landstraße zu ermöglichen, schreibt die Verwaltung in ihrer Vorlage. Zudem besteht die Hoffnung, dass die Ampel dazu führen könnte, dass Autos an dieser Stelle nicht mehr so schnell unterwegs sind.