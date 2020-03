Fotofahndung der Polizei : Trickdiebe entwendeten Mobiltelefon aus Bad Godesberger Laden

Bad Godesberg Die Polizei sucht nach zwei Trickdieben, die im Dezember des vergangenen Jahres aus einem Geschäft in Bad Godesberg ein hochwertiges Mobiltelefon entwendet hatten.

Mutmaßlich zwei Männer haben am 17. Dezember vergangenes Jahres aus einem Geschäft in der Bad Godesberger Innenstadt ein hochwertiges Mobiltelefon entwendet. Die Polizei sucht nun per Fotofahndung nach den Verdächtigen.