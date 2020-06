Falsche Polizisten : 66-jährige Bonnerin fällt auf Telefonbetrüger rein

Eine Seniorin aus Bonn wurde erneut Opfer von Trickbetrügern (Symbolbild). Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Bad Godesberg Eine Seniorin aus Bonn ist erneut Opfer von Telefonbetrügern geworden. Die Täter überzeugten die 66-Jährige davon, ihnen mehrere tausend Euro zu übergeben. Schließlich wandte sie sich an die Polizei.



Erneut ist eine Seniorin in Bonn Opfer von Telefonbetrügern geworden: Vergangenen Montag gaben sich die Täter per Telefon als Polizisten aus. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, erzählten sie der Frau aus Heiderhof, dass ein Raubüberfall auf sie unmittelbar bevorstehe. Sie überzeugten die 66-Jährige durch wechselnde Anrufer, dass ihr Geld auf der Bank nicht sicher sei. Daraufhin hob sie einen fünfstelligen Betrag bei ihrer Bank in Bad Godesberg ab.

In weiteren Telefonaten überzeugten sie die Frau, dass das abgehobene Geld Falschgeld sei und dieses von den vermeintlichen Polizisten analysiert werden müsse. Die Seniorin wurde angewiesen, das Geld einem Beamten vor ihrer Haustür zu übergeben. Hierzu fuhren zwei unbekannte Männer mit einem Auto vor, in dem auch ein Kind saß.

Seniorin überweist Betrügern einen fünfstelligen Betrag

Am Abend meldeten sich die Betrüger erneut bei der 66-Jährigen. Die falschen Beamten forderten die Frau auf, sich an ihrem Computer in ihr Online-Banking einzuloggen. Zuvor hatten die Männer sie dazu bewegt, über eine Fernzugriff-Software Zugang zu ihrem Rechner zu verschaffen. Die Seniorin überwies den Betrügern daraufhin erneut einen fünfstelligen Geldbetrag.

Am Mittwochabend meldete sie sich dann bei der Bonner Polizei, weil ihr Zweifel an der Vorgehensweise der falschen Polizisten aufkamen. Die veranlasste Überweisung konnten die Beamten noch stoppen. Die Ermittlungen zu den bisher unbekannten Betrügern dauern an.