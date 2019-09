Sonja-Kill-Kita : Tango-Stars tanzen mit Kindern in Bad Godesberg

Tango-Stars tanzen mit Kindern in Bad Godesberg

Die beiden Tango-Tänzer Nicole Nau (unten im Bild) und Luis Pereyra zeigten den Kindern in Bad Godesberg die Besonderheiten der argentinischen Tänze. Foto: Axel Vogel

Bad Godesberg Die beiden Tango-Stars Nicole Nau und Luis Pereyra haben am Dienstag mit Kindern der Sonja-Kill-Kita in Bad Godesberg getanzt. Im November ist eine Benefizveranstaltung geplant.

Tanzen verbindet - über Sprach- und Kulturbarrieren hinweg. Wie sehr dies zutrifft, zeigte sich am Dienstag im Sonja-Kill-Kindergarten. Dort hatten die beiden Tango-Stars Nicole Nau und Luis Pereyra Halt gemacht. Und warben nicht nur für die Benefizveranstaltung zugunsten der Inklusions-Kita, bei der sie am 24. November auf der Bühne stehen. Sie zeigten dem Nachwuchs außerdem, wie viel Freude gerade argentinische Tänze bringen können. Mit Erfolg. Innerhalb kürzester Zeit waren Nau und Pereyra von klatschenden, stampfenden und sich drehenden Kindern umgeben - mit und ohne Förderbedarf. Von Barrieren keine Spur.

Im Anschluss lädt die Bürgerstiftung Rheinviertel zu einem Empfang im Foyer ein. Der Erlös des Abends kommt dank der Initiatorin Cäcilia Simon der Sonja-Kill-Inklusions-Kita zugute, deren Träger die Bürgerstiftung ist. Schirmherr des Abends ist Oberbürgermeister Ashok Sridharan, der mit dem argentinischen Konsul Nazareno Muñoz an dem Abend dabei sein wird. Tickets ab 29 Euro gibt es unter akademie.buergerstiftung-rheinviertel.de.

Die Benefizveranstaltung "Vida! Tango Argentino" findet am Sonntag, 24. November, im Schauspielhaus am Theaterplatz statt. Ab 19.30 Uhr präsentieren die beiden berühmten Tangotänzer Nicole Nau und Luis Pereyra gemeinsam mit ihrer Kompanie ihre neue Show. Auf die Zuschauer warten faszinierende Geschichten um den Mythos Tango und Argentinien.

So hielt den tänzerischen Nachwuchs denn auch nichts mehr auf den Stühlen. Selbst, als die beiden Tänzer nach erfolgreicher gemeinsamer Chacarera einen Tango präsentierten, waren sie von hüpfenden Fans umgeben. "Man merkt, wie gut es den Kindern tut", sagte Kita-Leiterin Nicole Boaro auch sichtlich begeistert. Die Jungen und Mädchen gaben ihr Recht. "Es hat einfach alles Spaß gemacht", sagte John mit leuchtenden Augen. Alexander hingegen fand vor allem "das Tanzen mit dem Kleid toll". Dabei hatten Ariane und die anderen Mädchen vollen Einsatz bewiesen.

Unter dem Leitgedanken "Vielfalt leben" werden in der Sonja-Kill-Kita 45 Kinder ab sechs Monaten in drei Gruppen betreut. Darunter sind zwölf Kinder mit besonderem Förderbedarf. Die Einrichtung an der Anhalter Straße gibt es seit rund 30 Jahren. Sie hat einen psychomotorischen Schwerpunkt und ist als Inklusions-Kita "ein Leuchtturmprojekt", sagte Kindergartenkoordinatorin Sonja Velten.