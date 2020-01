Letzte Formation in Wachtberg : Tambourcorps sucht musikalischen Nachwuchs

Wachtberg-Züllighoven Das Corps ist die letzte eigenständige Formation in Wachtberg. Um das 100-jährige Bestehen feiern zu können, sucht der Verein dringend Nachwuchs.

„Edelweiß“ war in den 1920ern ein beliebter Name für Tambourcorps. So gründeten sich in dieser Zeit unter dem Namen „Tambourcorps Edelweiß“ ein Zusammenschluss in Züllighoven und einer in Fritzdorf. „Die Fritzdorfer haben sich inzwischen den Ahrweilern angeschlossen“, sagte Franz-Josef Schüller, Vorsitzender des Tambourcorps Züllighoven. Der Verein aus dem Jahre 1927 in einem der kleinsten Dörfer Wachtbergs sei das letzte eigenständige Corps Wachtbergs. „Ich wünsche mir, dass wir auch den Hundertsten noch feiern.“