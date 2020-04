Bürgerstiftung verlängert Vertrag mit Seniorenhaus : „Sterben in Würde ermöglichen“

„Sterben in Würde ermöglichen“

Bad Godesberg Die Bürgerstiftung Rheinviertel verlängert das Kooperationsprojekt Integriertes Hospiz im CBT-Wohnhaus Emmaus (Caritas-Betriebsführungs- und Trägergesellschaft) um weitere drei Jahre.

Der Kooperationsvertrag hat eine Laufzeit bis Ende 2022, heißt es in einer Mitteilung. In diesem Zeitraum sollen 90.000 Euro durch die Bürgerstiftung zur Finanzierung bereitgestellt werden, 45.000 Euro trage das CBT-Wohnhaus Emmaus selbst.

Die Arbeit des Integrierten Hospiz sei nicht durch die Regelfinanzierung der Pflegekassen gedeckt, sondern werde aus Spenden finanziert und von ehrenamtlichen Helfern unterstützt. „Wir möchten ein Sterben in Würde ermöglichen“, sagt Oliver Tiemann vom Stiftungsvorstand. Schwester Lancy vom Orden der „Unbefleckten Empfängnis Mariens“ habe in den vergangenen Jahren viele Menschen in der Einrichtung auf ihrem letzten Weg begleitet.