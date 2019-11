Literatur in Bad Godesberg : Stadtschreiber Thomas de Padova verabschiedet sich

Bad Godesberg Drei Monate hat Thomas de Padova als Stadtschreiber in Godesberg gelebt und gearbeitet. Nun verabschiedet er sich.

Ein „rheinischer Junge“, der in Bonn Physik studiert habe

Letztlich kommuniziere er hier am Fluss weniger mit den Menschen als mit den Protagonisten seines nächsten Buchs, erzählt de Padova. „Wenn Sie so wollen, bin ich hier im alten Nürnberg und spüre Albrecht Dürer nach, wie er vor 500 Jahren wie kein anderer Renaissance-Künstler das damals neue Medium des Buchdrucks einsetzt.“ Und dann erzählt er mit Leidenschaft von seinem zwischen Kunst und Mathematik angesiedelten Projekt, das auch den großen Leonardo da Vinci mit hineinholen wird. „Letztlich hat die damals neue Vervielfältigungstechnik die Kunst erst unters Volk gebracht. Das war ein großer Schritt zur Demokratisierung“, beschreibt de Padova. Und ist zugleich auch wieder im Hier und Jetzt. Gerade habe er sich in der Bundeskunsthalle die exzellente Robert-Kippenberger-Ausstellung angeschaut. Die beleuchte wie einst sein Protagonist Dürer ironisch spielerisch den heute ebenso folgenreichen Umgang mit den Neuen Medien. „Ich profitiere also als Stadtschreiber immens von Bonn“, betont de Padova.

Er sei, geboren im rheinland-pfälzischen Leutesdorf, ein „rheinischer Junge“, der in Bonn Physik studiert habe. Heute lebt er in Berlin. Seine Bonner Stadtschreiberzeit sei also in gewisser Hinsicht eine Heimkehr. Die Gebäude von damals seien noch da, aber an persönliche Verbindungen könne er leider nicht mehr anknüpfen. Die wunderbare Ausstellung mit Zeitzeugen-Kommentaren im Haus der Geschichte habe er neu kennengelernt und die kulturhistorisch wertvollen Gründerzeithäuser im Villenviertel und in der Südstadt gerne studiert. „Die Fassaden laden regelrecht ein, mit den Augen befühlt zu werden“, schwärmt de Padova. Im nüchternen Berlin seien ähnliche Häuser rigoros „entstuckt“ worden, fügt er hinzu. Mit Schülern des Amos-Comenius-Gymnasiums habe er angeregt über sein Buch „Leibniz, Newton und die Erfindung der Zeit“ diskutiert. In seinem hiesigen „Kulturzentrum“, der Parkbuchhandlung, habe er ebenfalls herrliche Veranstaltungen erlebt. „Die Bonner wissen gar nicht, was für ein Kleinod sie mit dieser Bücherei und ihrem Kulturverein haben“, sagt de Padova.