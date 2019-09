Suche nach alternativem Standort : Stadt hat Einwände gegen Graffiti-Projekt in Godesberg

Bad Godesberg Die Katholische Jugendagentur und das Haus der Generationen planen ein Beethoven-Graffiti-Projekt zum Beethoven-Jubiläum. Die Stadt hat allerdings Bedenken und gibt keine Genehmigung.

"Das Amt für Kinder, Jugend und Familie begrüßt diese Projektidee, durch die es gelingen kann, dass junge Menschen sich anhand des Werkes von Ludwig van Beethoven auch mit sich selbst auseinandersetzten und künstlerisch tätig werden", heißt es nun auf Nachfrage im Presseamt. "Moves" stehe für "Music Overcomes Violence and Exclusion", richte sich also an Jugendliche, die Erfahrungen mit Gewalt und Ausgrenzung machten. "Während des Projektes sollen sich die Jugendlichen in verschiedenen Gruppen mit den Themen der fünften Symphonie Beethovens auseinandersetzen, indem sie ein oder mehrere Themen der Sätze aufgreifen und versuchen, diese kreativ und künstlerisch darzustellen", so die Stadt. So weit, so gut.