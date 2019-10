Wiesen auf dem Rodderberg : Stadt Bonn fasst Wege neu ein

Wachtberg/Bad Godesberg Die schützenswerten Wiesen auf dem Rodderberg sollen nicht betreten werden. Deswegen fasst die Stadt Bonn die Wege neu ein.

Da es sich allerdings um einen wertvollen Lebensraum für viele seltene und gefährdete Tier- und Pflanzenarten handelt, kann nicht jeder rumlaufen, wo er will. Doch so mancher hielt sich in der Vergangenheit nicht an die abgesteckten Wege, zumal auch die Wegeinfassungen mit der Zeit durch Vandalismus zerstört wurden. Manche Pfosten und Bretter waren auch schlicht verrottet und notdürftig repariert worden.