Hochschule Bonn-Rhein-Sieg : So geht es mit der Zweigstelle der Hochschule in Bad Godesberg weiter

Beim Leitbild-Prozess geht es auch um die Kurfürstliche Zeile. Dort möchte die Hochschule Bonn-Rhein-Sieg Liegenschaften pachten oder kaufen, um ein Cyberzentrum aufzubauen. Foto: Benjamin Westhoff

Bad Godesberg Das Ministerium für Kultur und Wissenschaft will weitere Details wohl in der nächsten Woche bekanntgeben. Die Stadt will die Einrichtung weiterhin an der Kurfürstlichen Zeile ansiedeln.



Von Ayla Jacob Redakteurin Bad Godesberg

Es bahnt sich die Entscheidung an, ob die Hochschule Bonn-Rhein-Sieg (H-BRS) eine Dependance an der Kurfürstlichen Zeile eröffnen darf oder nicht. Die Gespräche zwischen der Bildungseinrichtung und dem Ministerium für Kultur und Wissenschaft, das grünes Licht für die Ansiedlung geben muss, stünden vor dem Abschluss, teilte eine Sprecherin des Ministeriums mit.

Details würden beide Parteien „voraussichtlich Ende nächster Woche bekannt geben“. Von der Hochschule selbst war bis Mittwoch kein Statement zu erhalten. Oberbürgermeister Ashok Sridharan allerdings betonte auf GA-Anfrage, dass Stadt und Bildungseinrichtung weiterhin an dem Ziel festhalten, „dass es zu einer Ansiedlung der H-BRS an der Kurfürstlichen Zeile kommt. Wir sind in engem Austausch mit dem Land und der Hochschule und werden dabei auch von unseren vier Landtagsabgeordneten unterstützt.“